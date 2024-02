SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Atlético-MG venceu o Itabirito pelo placar de 2 a 0, neste sábado (17), em partida válida pelo Campeonato Mineiro.

Hulk e Battaglia foram os autores dos gols que garantiram mais uma vitória pelo estadual. Agora, o Galo lidera o Grupo B com 10 pontos. O Itabirito é o 3º colocado do Grupo A, com sete pontos.

O que aconteceu

Somente aos 41 minutos da primeira etapa, o Atlético-MG abriu o placar. Igor Gomes cobrou falta, Fuchs desviou no segundo pau e Battaglia completou de cabeça para o gol.

O segundo gol do Galo só veio aos 46 da segunda etapa. Hulk recebeu cruzamento da esquerda e, de primeira, marcou mais um para o Atlético-MG.