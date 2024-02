SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta empatou com o Ituano em 1 a 1, na noite desta sábado (17), pela nona rodada do Campeonato Paulista, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O Ituano dominou o primeiro tempo com mais chances de gols, mas a Ponte foi quem abriu o placar aos 42 minutos com Iago Dias, que recebeu um lançamento de Pedro Rocha e colocou o bola no fundo da rede.

Na volta do intervalo, o Ituano continuou a frente da Ponte e conseguiu o empate com Zé Carlos, aos 31 minutos.

Com a vitória, a Ponte Preta se mantém vice-líder do Grupo B, com 13 pontos. O Ituano também segue em segundo lugar do Grupo A, com seis pontos, que tem o Santos como líder, com 19.

Para a décima rodada do campeonato, o Ituano enfrenta o Bragantino, no sábado (24), às 16h, no Novelli Júnior. A Ponte Preta duela com o Corinthians, na Neo Química Arena, às 20h, no domingo.