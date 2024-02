SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Damian Lillard conquistou seu segundo título consecutivo no torneio de 3 pontos da NBA neste sábado (17).

Ele se tornou o primeiro vencedor consecutivo do concurso desde a temporada 2007/2008, quando Jason Kapono conquistou vitórias seguidas.

Conhecido por seus arremessos decisivos, Lillard deixou a vitória para a última bola.

Em uma rodada final que também contou com o vencedor do concurso de 3 pontos de 2022, Karl-Anthony Towns, e o armador do Atlanta Hawks, Trae Young, Lillard acertou quatro cestas seguidas na penúltima prateleira de bolas e foi para a última prateleira precisando de mais uma para a vitória.

Lillard errou seus próximos quatro arremessos enquanto o tempo se esgotava. Finalmente, no último arremesso de Lillard, veio a cesta que lhe deu o título.