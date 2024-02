SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No clássico entre Palmeiras e Corinthians, Yuri Alberto era para ter assumido o gol quando Cássio foi expulso, mas a escolha por Gustavo Henrique fez com que o resultado da partida mudasse.

Já no final do dérbi, aos 44, Cássio foi expulso por fazer uma falta em Rony. Como o Corinthians já havia feito todas as suas substituições, um jogador de linha teve que ir para o gol.

Yuri Alberto era o escolhido, para que o Timão não precisasse refazer seu setor defensivo. No entanto, como a equipe precisava do gol de empate, os jogadores acharam melhor deixar o atacante na linha e o zagueiro Gustavo Henrique - o mais alto entre os que estavam em campo - assumiu a baliza.

Aos 49, Piquerez errou a cobrança da falta e o Corinthians saiu para o ataque. O camisa 9 sofreu uma falta de Murilo e acabou tento que sair de campo - deixando o time com apenas nove jogadores. Yuri acabou fraturando a costela.

Aos 53, o alvinegro cobrou a falta e, no lance seguinte, Rony derrubou Pedro Henrique na intermediária. A partida já estava nos 54 minutos da segunda etapa, quanto Garro fez ótima cobrança para fazer o gol do empate heroico do Corinthians no dérbi.

Aos 56, o Palmeiras até chegou a ter mais uma chance de vencer a partida, mas Raniele tirou a bola em cima da linha. O confronto terminou após 12 minutos de acréscimos.

Gustavo Henrique falou sobre a escolha: "A gente conversou. Quando o Biro falou: 'Um de vocês tem que ir para o gol', o Yuri falou que ia. Só que eu disse: 'Yuri, a gente já está perdendo de 2 a 1, então a gente precisa fazer o gol. Deixa que eu vou [para o gol] e você fica lá na frente para tentar o empate'. E, graças a Deus, a gente conseguiu esse empate, num jogo em que a gente saiu perdendo, num jogo em que é muito difícil por conta do adversário, que joga junto há muito tempo e a gente está no início de um trabalho."