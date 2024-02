SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde que Wellington Rato caiu no gramado do Moisés Lucarelli, em Campinas, o São Paulo não encontrou mais o caminho das vitórias. O time de Thiago Carpini perdeu a invencibilidade e já não vence há três rodadas sem o jogador.

Rato foi substituído aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o duelo ainda estava empatado. Sem o meia em campo, o Tricolor perdeu sua invencibilidade ao ser batido por 2 a 0 pela Ponte Preta.

Nas duas partidas seguintes, mais uma derrota e um empate. O Tricolor perdeu o clássico para o Santos por 1 a 0 e empatou por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, os dois jogos no MorumBis.

Rato vinha sendo decisivo. O meia iniciou o ano em grande fase e já somava três assistências antes da lesão, duas delas na partida que quebrou o tabu na Neo Química Arena contra o Corinthians.

Chance de voltar contra o Guarani. O jogador tem uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, um problema considerado relativamente comum. Ele tem intercalado entre atividades na academia e no gramado e tem chance de estar à disposição no fim de semana.