SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Brasil 2024 começa nesta terça-feira (20) e terá, ao longo dos próximos dias, 80 times brigando por 40 vagas nos jogos da primeira fase - outras 12 equipes entram direto na terceira fase.

VEJA DESTAQUES E RAIO-X

Nesta etapa, o torneio é disputado em jogo único, e os visitantes se classificam em caso de vitória ou até de empate. Quem joga fora de casa tem esta vantagem porque está melhor colocado no Ranking da CBF em relação ao adversário.

Os 40 vencedores sabem quem são seus próximos rivais, já que o sorteio foi feito por chaves com quatro times cada.

Um dos destaques desta edição vai para um duelo com espécie de "replay": Cianorte x Corinthians. Paranaenses e paulistas jogaram pela Copa do Brasil em 2005 ?mas no sistema de ida e volta. Na ocasião, o alvinegro perdeu a primeira partida por 3 a 0, mas se recuperou e evitou a eliminação precoce no Pacaembu.

Dois clássicos estaduais marcam o pontapé inicial da competição: Audax x Portuguesa, no Rio, e Capital x Tocantinópolis, no Tocantins. Os dois embates ocorrem na noite desta quarta-feira (21), e a dupla de mandantes está em sua primeira participação no torneio.

Há outros sete estreantes na Copa do Brasil: Água Santa-SP, Amazonas-AM, Grêmio Sampaio-RR, Itabuna-BA, Manauara-AM, Olaria-RJ e Petrolina-PE

Outra curiosidade é o confronto "operário". O Operário-MS recebe o Operário-PR no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande, na semana que vem. Um outro Operário também joga nesta fase da Copa do Brasil: o de Várzea Grande (MT) ? a equipe encara o Criciúma no mesmo dia dos "xarás".

Além de Corinthians e Criciúma, a Série A está representada por oito clubes na 1ª fase da Copa do Brasil: Atlético-GO, Bahia, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Inter, Juventude e Vasco.

Os outros dez participantes da elite nacional entram somente na 3ª fase. São eles: Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo, Bragantino, Fluminense, São Paulo (que estão na Libertadores), Athletico-PR (classificado via Brasileiro 2023) e Vitória (campeão da Série B 2023). Ceará e Goiás são os outros já garantidos na etapa em questão.

*

VEJA TODOS OS JOGOS (HORÁRIOS DE BRASÍLIA)

Chave 1

Sousa-PB x Cruzeiro - 21/02, 19h15

Petrolina x Cascavel - 28/02, 19h30

Chave 2

Anápolis x Tombense - 21/02, 19h30

Nova Venécia x Botafogo-SP - 20/02, 20h

Chave 3

Cianorte x Corinthians - 22/02, 20h

Olaria x São Bernardo - 28/02, 15h30

Chave 4

Humaitá x Sampaio Corrêa - 28/02, 21h30

Maranhão x Ferroviário - 28/02, 19h30

Chave 5

Fluminense-PI x Fortaleza - 29/02, 20h

Manauara x Retrô - 21/02, 16h30

Chave 6

Porto Velho x Remo - 20/02, 16h30

River-PI x Ypiranga - 21/02, 16h

Chave 7

Real Noroeste x Cuiabá - 21/02, 21h30

Audax Rio x Portuguesa-RJ - 21/02, 19h30

Chave 8

Treze x ABC - 21/02, 19h30

Grêmio Sampaio-RR x Brusque - 28/02, 20h30

Chave 9

Maringá x América-MG - 28/02, 19h15

Independente-AP x Amazonas - 21/02, 20h30

Chave 10

Operário-MS x Operário-PR - 28/02, 21h30

Villa Nova-MG x Aparecidense - 28/02, 19h30

Chave 11

Moto Club x Bahia - 21/02, 20h

Portuguesa Santista x Caxias - 28/02, 20h30

Chave 12

Trem-AP x Sport - 28/02, 21h30

Murici x Confiança - 28/02, 19h30

Chave 13

Marcílio Dias x Vasco - 27/02, 21h30

Água Santa x Jacuipense - 28/02, 20h30

Chave 14

São Luiz-RS x Ituano - 21/02, 20h30

Costa Rica-MS x América-RN - 21/02, 20h30

Chave 15

União-MT x Atlético-GO - 21/02, 21h30

Real Brasília x São Raimundo - 21/02, 15h30

Chave 16

Rio Branco x CRB - 21/02, 21h30

Athletic-MG x Volta Redonda - 27/02, 19h15

Chave 17

Águia de Marabá x Coritiba - 22/02, 20h

Capital-TO x Tocantinópolis - 21/02, 20h30

Chave 18

Operário-VG x Criciúma - 28/02, 21h30

Itabaiana-SE x Brasiliense - 21/02, 19h30

Chave 19

ASA-AL x Internacional - 28/02, 20h

Itabuna x Nova Iguaçu - 28/02, 19h30

Chave 20

Iguatu x Juventude - 27/02, 20h

Ji-Paraná x Paysandu - 29/02, 21h30