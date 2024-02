SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador Daniel Alves foi convocado a comparecer nesta quinta-feira (22) a um tribunal em Barcelona, afirma o jornal catalão La Vanguardia. Além dele também foram chamadas pela Justiça a promotora do caso e as advogadas das partes.

Há a expectativa de que a sentença contra Daniel já esteja pronta. O atleta é acusado por uma jovem de estupro no banheiro de uma boate da capital catalã, na noite de 30 de dezembro de 2022.

Ele está preso há um ano na Espanha e passou por um julgamento de três dias, que terminou no dia 8 de fevereiro, mas ainda aguarda a sentença.

No último dia do julgamento, Alves negou o estupro e afirmou que a relação com a jovem que o acusa foi consensual. Ele chorou no final do depoimento.

Segundo o jornal L´Equipe, o jogador deixou o tribunal puxado pelas algemas, com o andar quase cambaleante, o rosto fechado e o olhar distante.

A pena máxima para o crime na Espanha, sem agravantes, é de 12 anos, tempo pedido pela acusação. A defesa pede a absolvição.