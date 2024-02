RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo anunciou, na tarde desta quinta-feira (22), a demissão do técnico Tiago Nunes. A saída acontece no dia seguinte ao empate por 1 a 1 com o Aurora, da Bolívia, da Bolívia, na fase preliminar da Libertadores.

A decisão foi tomada após reunião das lideranças do clube nesta quinta-feira, segundo nota divulgada. John Textor, dono da SAF, e o departamento de futebol estão no mercado em busca de um novo treinador.

Resultados e polêmica em entrevista. O time alvinegro não alcançou bons resultados neste começo de temporada, o que se somou à recente declaração do treinador sobre jogadores pedirem para ficarem fora das partidas, após derrota para o Vasco. No dia seguinte, ele recuou e criticou o que avaliou serem "recortes sem contexto" da entrevista,

Tiago Nunes chegou ao Glorioso na reta final do ano passado. Ele substituiu Lúcio Flávio no comando do time, mas não conseguiu recolocar a equipe na disputa pelo título do Brasileiro. Além disso, terminou fora da zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores.

O Botafogo agradeceu a Tiago Nunes e sua comissão técnica pelos serviços prestados. "Apesar da dedicação e trabalho realizado no dia a dia, os resultados apresentados não foram esperados".

Fabio Mathias, auxiliar-técnico permanente, assume interinamente. Ele comanda o time na partida contra o Audax Rio, no Nilton Santos, válida pela décima rodada do Campeonato Carioca.

O Botafogo vive fase complicada na temporada. Além do empate diante do Aurora, o time também está fora da zona de classificação à semifinal do Carioca até o momento.

*

COMUNICADO DO BOTAFOGO NA ÍNTEGRA:

"O Botafogo informa que Tiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças da Clube na manhã desta quinta-feira (22), foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo comandante para liderar a equipe nos desafios da temporada.

O Botafogo agradece Tiago Nunes e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios. Apesar da dedicação e trabalho realizado no dia a dia, os resultados apresentados não foram esperados.

O auxiliar-técnico permanente do Botafogo, Fabio Mathias, assume interinamente e inicia as suas atividades no posto no treino desta sexta-feira. Mathias estará na beira do campo na partida contra o Audax Rio, no Nilton Santos, válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca".