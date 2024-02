ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pressionado pelos resultados recentes ruins que levaram à demissão de Tiago Nunes, o Botafogo respondeu em campo neste sábado (24) e venceu o Audax-RJ por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, rebaixando o adversário.

O destaque da partida foi o jovem Kauê, 19, do Botafogo. Revelado nas categorias de base do clube, o meia deu as assistências para os dois gols do clube.

Diego Hernández e Janderson marcaram os gols do jogo. Os dois foram marcados nos minutos iniciais de cada tempo.

A má fase do Botafogo se refletiu nas arquibancadas. Apenas 1.446 torcedores compareceram ao Estádio Nilton Santos.

Com a vitória, o Botafogo chegou a 17 pontos e voltou provisoriamente ao G-4. No entanto, o time pode ser ultrapassado pelo Vasco, que enfrenta o Volta Redonda na rodada.

O Audax-RJ está rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca. A equipe ainda não pontuou e, com apenas um jogo por fazer, não pode mais alcançar o Bangu, 11º colocado com cinco pontos.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (28), pela Copa Libertadores. A equipe encara o Aurora (BOL) no jogo de volta da segunda fase preliminar da competição e precisa vencer para avançar.

O Audax encerra sua participação no Campeonato Carioca no próximo sábado (2). Em busca dos primeiros pontos na competição, a equipe recebe o Sampaio Corrêa-RJ.

Como foi o jogo

O Botafogo tomou a iniciativa no ataque e conseguiu o gol cedo. Depois de perder uma chance clara logo no primeiro minuto, o time alvinegro continuou pressionando e marcou com Diego Hernández.

A partida esfriou depois do gol. Com o placar aberto logo aos 3 minutos, o Botafogo diminuiu o ritmo e passou a trocar mais passes. O Audax tentou se arriscar nos contra-ataques, mas sem sucesso. Max evitou novo gol dos visitantes nos acréscimos.

O segundo tempo começou como o primeiro. O Botafogo voltou pressionando e marcou aos três minutos, com Janderson, que havia acabado de entrar.

Depois do gol, o Botafogo novamente diminuiu o ritmo, mas foi mais perigoso. Com a tranquilidade no placar, o time alvinegro voltou a cadenciar o jogo, mas criou mais chances do que no primeiro tempo. Janderson quase marcou o segundo dele, mas parou na trave.

Lances importantes e gols

Para fora! No primeiro minuto de jogo, Savarino cruzou, Júnior Santos dominou e bateu de voleio. Max fez uma grande defesa para evitar o gol do Botafogo.

0x1: Aos três minutos, Kauê levantou para Diego Hernández, que dominou livre na área e bateu de esquerda, no cantinho, para marcar.

0x2: Aos três minutos do segundo tempo, Kauê dominou pelo lado esquerdo e cruzou. Janderson cabeceou no canto e ampliou para o Botafogo.

Na trave! Aos 13 minutos, Janderson recebeu bom passe de Diego Hernández, driblou o goleiro e chutou. A bola bateu na trave e saiu.

FICHA TÉCNICA





Audax-RJ 0 x 2 Botafogo

Competição: Campeonato Carioca - 10ª rodada da Taça Guanabara.

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Data e horário: 24 de fevereiro de 2024 (sábado), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Cartões amarelos: Arlen, Diego Miticov, Paulo Victor (AUD); Matheus Nascimento, Marçal, Gregore (BOT)

Gols: Diego Fernández, aos 3 minutos do primeiro tempo; Janderson, aos 3 minutos do segundo tempo.

Audax-RJ: Max; Arlen (Diego Miticov), Igor Silva, Marcos Arthur e Paulo Victor; Ramon e Vinícius (Clisman); Rodriguinho, Bruno Paulo (Jackson Caucaia) e Acácio (Edilson); Igor (Fabinho). Técnico: Luciano Quadros.

Botafogo: Gatito Fernández; Ponte, Bastos (Jefferson Maciel), Lucas Halter e Marçal; Kauê (Newton), Marlon Freitas (Gregore), Diego Hernández (Matheus Nascimento) e Savarino; Júnior Santos e Tiquinho Soares (Janderson). Técnico: Fabio Matias.