SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um gol de Danilo Barcelos, o Novorizontino venceu o Água Santa neste sábado (24) por 1 a 0, em partida realizada em casa, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o clube da cidade de Nova Horizonte chega a 18 pontos no Grupo D e aumenta a sua distância para o São Paulo em quatro pontos -que está em terceiro lugar. O São Bernardo atua na vice-liderança com 15.

O rival Água Santa se mantém a segunda colocação do Grupo B, com 14 pontos.

O Novorizontino volta a campo no próximo domingo (3) em visita a Ponte Preta, às 17h, no Moisés Lucarelli. O Água Santa também joga fora de casa contra São Bernardo, no Primeiro de Maio, às 16h, no domingo, às 16h.