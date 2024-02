- Fla e Flu disputam jogo que pode definir vencedor da Taça Guanabara

Flamengo e Fluminense medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (25) no estádio do Maracanã, em partida que pode definir o campeão da Taça Guanabara (primeira fase) do Campeonato Carioca. Atransmite o confronto decisivo ao vivo.

O Rubro-Negro, que em seu último compromisso pela competição goleou o Boavista por 4 a 0 na terça-feira (20), é o líder da classificação com 21 pontos (mesma pontuação do Fluminense, que ocupa a 2ª posição por ter um saldo de gols menor).

E o Flamengo chega à partida em um momento no qual apresenta o seu melhor futebol na temporada até aqui. Segundo o técnico Tite, a equipe vive um momento de equilíbrio, o que tem levado a resultados positivos: “Estamos ajustando, procurando esse equilíbrio. Em números, o saldo de gols elevado [no Campeonato Carioca] dá o indício de uma equipe equilibrada”.

Nas últimas rodadas o Rubro-Negro tem tido de lidar com desfalques importantes, como os dos meio-campistas Gerson, Allan e Erick Pulgar, todos com problemas de saúde. A expectativa é de que os dois últimos possam estar à disposição para o clássico deste domingo.

Se o Flamengo chega ao clássico após uma boa vitória, o Fluminense vem de uma derrota de 1 a 0 para a LDU (Equador), na última quinta-feira (21) em partida de ida da Recopa Sul-Americana, competição que reúne o atual campeão da Copa Libertadores e o vencedor da Copa Sul-Americana.

Em razão deste compromisso, a grande dúvida da torcida tricolor é saber qual equipe o técnico Fernando Diniz mandará a campo após um confronto muito desgastante, disputado nos 2.850 metros de altitude de Quito.

Tendo uma nova partida decisiva contra a LDU, na próxima quinta-feira (29) no estádio do Maracanã, existe a possibilidade de o Fernando Diniz optar por colocar em campo diante do Flamengo uma equipe alternativa.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Fluminense com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

