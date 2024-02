SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ponte Preta aumentou o drama do Corinthians no Campeonato Paulista. Com gol de Iago Dias, a Macaca venceu o Timão por 1 a 0 em plena Neo Química Arena, na noite deste domingo (25), em jogo válido pela décima rodada.

Com a derrota, o Corinthians permaneceu com 10 pontos e na lanterna do Grupo C. Já a Ponte subiu para 16 pontos e entrou na zona de classificação do Grupo B. A Macaca recebe o Novorizontino no domingo (3), às 17h (de Brasília).

Foi o primeiro revés de António Oliveira no comando do Corinthians. O técnico português somava quatro jogos sem perder desde sua chegada.

O Corinthians precisará vencer os dois jogos restantes e torcer contra Mirassol e Inter de Limeira para avançar no Paulistão. O próximo compromisso dos alvinegros será em casa, contra o Santo André, no sábado (2), às 16h (de Brasília).

Situação atual do Grupo C: Bragantino (18 pontos), Inter de Limeira (14 pontos / saldo: +4), Mirassol (14 pontos / saldo: +3), e Corinthians (10 pontos).

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado e pressão corintiana. A Ponte Preta jogou um balde de água fria ao marcar com apenas 5 minutos, mas não teve grandes oportunidades depois. A partir disso, o Corinthians teve inúmeras chances de empatar e esbarrou na falta de pontaria.

Corinthians martelou no segundo tempo e se deparou com os mesmos problemas do primeiro. Os alvinegros chegaram várias vezes na meta adversária, mas novamente não conseguiram acertar a pontaria e pararam na atuação segura de Pedro Rocha.

Gols e destaques

0x1: Ponte Preta segurou abafa inicial do Corinthians e abriu o placar. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Elvis bateu falta cruzada direto para o gol, Carlos Miguel espalmou para a área e Iago Dias saltou para cabecear a bola ao fundo das redes.

Depois de sofrer o gol, o Corinthians rapidamente reagiu. Aos 12 minutos, Garro recebeu de Fagner na entrada da área e finalizou com perigo. Em escanteio aos 22, Gustavo Henrique subiu livre e cabeceou bem perto da meta adversária. Wesley passou a ser mais acionado e foi para cima da marcação pelo lado esquerdo, gerando vários escanteios e obrigando Pedro Rocha a defender petardo de fora da área.

Pressão total e quase gol de Romero. Ainda apostando na bola aérea, o time da casa teve grande oportunidade de empatar aos 38 minutos. O paraguaio surgiu na segunda trave para cabecear e teve o gol impedido por Risso - em cima da linha.

Corinthians seguiu na incessante busca pelo empate. Logo aos 3 minutos da etapa final, Yuri Alberto recebeu cruzamento de Hugo e cabeceou muito perto do canto de Pedro Rocha. Aos 23, foi a vez de Rojas assustar os torcedores da Ponte com um chute colocado de fora da área.

Pedro Rocha segurou bombardeio corintiano. Da metade para o final do jogo, o goleiro da Ponte agarrou as diversas bolas rifadas pelo Corinthians.

Nos acréscimos, Félix Torres cabeceou duas vezes com perigo após escanteios cobrados por Rojas. No último lance do jogo, o zagueiro chegou a carimbar a trave. Até o goleiro Carlos Miguel foi para a área, mas a sorte não estava ao lado dos mandantes.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 0 x 1 Ponte Preta

Competição: 10ª rodada do Campeonato Paulista - Série A1 2024

Data e hora: 25 de fevereiro de 2024, às 20h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 41.375

Renda: R$ 2.339.123,50

Árbitro: Matheus Delgado Candaçan

Assistentes: Neuza Inês Back e Ítalo Magno de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral

Cartões amarelos: Maycon, Gustavo Henrique (Corinthians); Jeh, Luiz Felipe, Igor Inocêncio (Ponte)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Iago Dias (aos 5 minutos do primeiro tempo)

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner (Matheus França), Félix Torres, Gustavo Henrique (Rojas), Hugo (Gustavo Mosquito); Raniele, Maycon, Garro; Romero (Pedro Henrique), Wesley (Guilherme Biro) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Castro, Mateus Silva (Edson), Nilson Jr, Gabriel Risso; Léo Naldi, Elvis (Luiz Felipe), Ramon (Emerson Santos); Iago Dias (Renato) e Jeh. Técnico: João Brigatti.