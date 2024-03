Na próxima segunda-feira (4), as fichas de inscrição para a Copa Prefeitura de Futsal 2024 serão distribuídas no ginásio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), localizada na rua Custódio Tristão 11, Bairro Santa Terezinha, a partir das 9h.

Segundo a pasta, as vagas são limitadas e apenas maiores de 18 anos poderão retirar as fichas, portando documento de identidade com foto.

As fichas entregues deverão ser devolvidas no dia 15 de março, na própria Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), de 8h às 11h30 e de 14h às 17h30.