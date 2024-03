SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, assumiu a culpa pelas recentes falhas do goleiro Weverton, dizendo que desafiou o goleiro a sair mais vezes do gol com as mãos em cruzamentos.

Weverton demonstrou insegurança em saídas do gol contra a Portuguesa. Em dois lances que o goleiro saiu mal do gol, a Lusa quase marcou. No primeiro, ele se recuperou e fez uma bela defesa, que evitou que o placar fosse aberto, após um soco errado na bola. No segundo, ele errou o tempo da bola e Patrick cabeceou para fora, perdendo a chance de empatar.

"Quando tentamos melhorar, há um aprendizado", disse Abel Ferreira, que pediu para Weverton sair mais vezes do gol em cruzamentos, usando as mãos. Assim, o treinador assume a culpa por eventuais erros durante o processo de aperfeiçoamento da técnica. "Em todas as faltas, as bolas vão na área. Nosso goleiro tem que dar esse passo à frente", explicou o treinador.

Para Abel, a tentativa de inovar acabou ocasionando as falhas do goleiro palmeirense.

"O culpado [das falhas do Weverton sou eu]. Quando tentamos fazer mudanças, melhorias na nossa forma de jogar, quando tentamos inovar, sempre há um processo de aprendizado. E hoje ele fez o que eu pedi. Em uma, saiu e acertou. Em outra, ele errou. Mas é o que eu quero que ele faça. É o que eu quero. Que use a altura e a envergadura. O único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro. Temos que usar essa vantagem. Estou desafiando-o a sair mais. E a coragem de arriscar é minha responsabilidade. E assumindo esse risco, ele vai ser ainda melhor, ajudando no jogo aéreo. Não é só contra a Portuguesa, mas contra o Mirassol foi assim: todas as faltas vão bolas na área. Nosso goleiro tem que dar esse passo à frente", disse Abel.