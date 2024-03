SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina e Yago Dora avançaram para o round cinco do ISA Games, realizado em Porto Rico. Filipe Toledo venceu na repescagem e também segue na competição, que vale vaga para os Jogos Olímpicos de Paris.

Medina liderou a bateria com tranquilidade e está no round cinco. O tricampeão mundial fez 16,94 na primeira bateria do round quatro, contra 12,17 de Joan Duru (FRA) e 4,67 de Barron Mamiya (EUA).

Agora ele terá pela frente Sebastian Williams (MEX) e Ethan Ewing (AUS). Gabriel estará na primeira bateria do round cinco.

Filipe Toledo vence mais uma e segue vivo na repescagem. O brasileiro somou 11,97, liderou a oitava bateria e está no round cinco da repescagem.

Filipinho encara Keoni Lasa (VEN) e Yago Dominguez (ESP) na próxima fase. O bicampeão mundial estará na sexta e última bateria.

Já Yago Dora sofreu a virada e caiu para a repescagem. O brasileiro foi superado por Alonso Correa (PER) e Andy Criere (ESP) terminou na última colocação da quarta bateria do round 4, com 10,90.

No feminino, Luana Silva avançou para o round cinco da repescagem. A brasileira foi a segunda colocada da quinta bateria, com 11,06, e se classificou para a próxima fase.