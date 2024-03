SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante holandês Quincy Promes, do Spartak Moscou, foi detido pela polícia no aeroporto de Dubai, enquanto retornava de uma pré-temporada com sua equipe.

Promes foi preso no controle de fronteira e não foi autorizado a viajar com seus companheiros de volta à Rússia. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o jogador de 32 anos não retornará ao Spartak Moscou.

A detenção aconteceu poucas semanas depois da condenação do jogador por tráfico de droga. Promes foi condenado a seis anos de prisão pela acusação de traficar 1.350 quilos de cocaína.

Promes foi denunciado em maio do ano passado depois de uma investigação sobre a interceptação, em janeiro de 2020, de dois lotes da droga na Antuérpia, na Bélgica.

O jogador e um cúmplice foram considerados culpados pela Justiça holandesa de importação, exportação, transporte e posse da droga.

Em junho do ano passado, Promes foi a julgamento por esfaquear um primo durante uma festa de família e acabou sendo condenado recentemente a 18 meses de prisão por agressão agravada.

O jogador soma 50 partidas pela seleção holandesa, a última delas na eliminação para a República Tcheca nas oitavas de final da Euro 2020.