SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TV Globo anunciou nesta sexta-feira (1) que fechou acordo com o Santos para a transmissão dos jogos do time como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro 2024. As 19 partidas da equipe em casa vão ser exibidas pelo Premiere.

O acordo também prevê exibição de jogos na própria TV Globo e no Sportv.

Rebaixado pela primeira vez em sua história no ano passado, o Santos não faz parte do acordo coletivo fechado pela agência Brax com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e os clubes que participaram da Série B em 2023. Por isso, o clube fez uso da Lei do Mandante para negociar a sua adesão ou não ao contrato da Segunda Divisão.

Nesta semana, a continuidade do contrato da Brax com a entidade foi colocada em dúvida. Segundo informação do jornalista Flavio Ricco, do R7, confirmada pela Folha de S.Paulo, a agência comunicou a CBF que não conseguiria honra o contrato assinado no ano passado e que passa dos R$ 230 milhões nos valores acertados para 2024.

"É uma satisfação celebrar mais um acordo com o Santos, que reforça a nossa longa parceria. Principalmente neste ano muito importante para o clube", afirma Pedro Garcia, diretor de Direitos da Globo.

"Essa parceria entre Santos e Globo é mais uma demonstração de mútua confiança e credibilidade. Trata-se de uma das maiores empresas de comunicação do mundo, se unindo a um clube de dimensão histórica. Com certeza as transmissões valorizarão o nosso torcedor", acrescentou o presidente do time da Baixada Santista, Marcelo Teixeira.

A Série B tem início previsto para 20 de abril. A tabela deve ser divulgada pela CBF nos próximos dias.