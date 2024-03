ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol de falta do estreante Diego Costa, o Grêmio goleou o Guarany de Bagé por 4 a 1 na última rodada da primeira fase do Gauchão, neste sábado (2), na Arena.

Pavón, duas vezes, Geromel e Diego Costa marcaram para o Tricolor. O Guarany descontou com gol contra de Kannemann.

O Grêmio vai enfrentar o Brasil de Pelotas nas quartas de final. O time de Renato Portaluppi avançou na segunda posição, com 23 pontos, cinco a menos que o líder Internacional.

Já o Guarany encara o Juventude por uma vaga nas semifinais. Com a derrota, o time de Bagé terminou na quarta colocação, com 16 pontos.

O Grêmio se recuperou após duas derrotas seguidas: no clássico Gre-Nal e na Recopa Gaúcha. Contra o Guarany, o Tricolor dominou desde o início e construiu a goleada com facilidade.