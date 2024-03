SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A LaLiga, entidade que organiza o Campeonato Espanhol, está investigando imagens que mostram uma criança chamando o brasileiro Vinicius Junior de "mono" (macaco em espanhol) no estádio do Valência, durante partida entre a equipe da casa e o Real Madrid, neste sábado (2).

Ao perceber que seu filho estava sendo filmado enquanto ofendia o jogador, a mãe da criança tentou impedir a gravação, que foi feita por uma torcedora brasileira. A informação é do The Athletic. A LaLiga não se pronunciou em suas redes sociais ou em seu site. Procurada pela Folha, a entidade não respondeu até a publicação deste texto.

"Desde o início do jogo vi pessoas ofendendo o Vini, o chamando de macaco. Em um momento, vi um coro de toda a parte de trás do gol chamando ele de macaco. Mas o que mais me incomodou foi uma criança ao meu lado fazendo isso o jogo todo. Eu disse que não era correto, mas é tão normal para eles que a mãe disse que não era ofensa, estava apenas o chamando de um animal", disse a brasileira Anna Anjos, responsável pela filmagem, à ESPN.

Vinicius Jr. voltou neste sábado (2) ao estádio Mestalla, onde foi alvo de insultos racistas no ano passado, em um caso que gerou indignação no mundo do futebol.

Nas comemorações de cada um dos gols, o jogador brasileiro levantou o punho direito e colocou as mãos nos ouvidos encarando as arquibancadas.

Antes da partida, o brasileiro foi alvo de nova provocação, ao ser comparado com o personagem Pinóquio, conhecido por contar mentiras, em cartazes distribuídos nos arredores do estádio.

Vinicius já foi chamado de Pinóquio por parte da imprensa de Valência após seu depoimento sobre o caso de racismo ocorrido em maio de 2023.

Os cartazes foram feitos por uma associação de acionistas do clube, a Libertad VCF, que acusou a segurança do estádio de censura por ter recolhido o material. Foram impressos cerca de 20 mil papéis, segundo o jornal Marca.