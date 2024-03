RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As semifinais do Campeonato Carioca estão definidas. De um lado, terá o clássico entre Flamengo e Fluminense, enquanto, do outro, o Nova Iguaçu enfrenta o Vasco.

Os primeiros jogos vão acontecer no fim de semana que vem. Um duelo será no sábado e outro domingo (9 e 10 de março).

A reportagem apurou que o Fluminense e Flamengo da ida será no sábado. Já Vasco e Nova Iguaçu fica no domingo, porque o time cruzmaltino enfrenta o Água Santa, pela Copa do Brasil, na quinta-feira.

Para o jogo de volta, a Ferj pediu à Band, que tem os direitos de transmissão na TV aberta, que o Flamengo e Fluminense seja no domingo. A entidade ainda vai confirmar os horários dos jogos.

Flamengo e Nova Iguaçu têm vantagem. Campeão e vice da Taça Guanabara, respectivamente, as equipes vão jogar "com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, e terão o direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida", segundo o regulamento.

O Fluminense teve queda na tabela. O time tricolor começou a rodada na segunda colocação, mas perdeu o clássico para o Botafogo por 4 a 2, e viu Vasco e Nova Iguaçu vencerem. Assim, a equipe de Fernando Diniz terminou o primeiro turno na quarta posição.

O Vasco entrou em campo ainda na disputa por vaga com o Botafogo. A equipe de Ramón Díaz podia ficar fora do mata-mata, mas bateu a Portuguesa-RJ por 4 a 0, em São Januário. Já classificado, o Nova Iguaçu venceu o Volta Redonda por 2 a 1.

O Botafogo está fora das semifinais do Carioca pelo segundo ano consecutivo e terá que disputar a Taça Rio, que reúne os times que ficaram entre quinto e oitavo na fase classificatória.