SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Palmeiras empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (3), no MorumBis, pela 11ª rodada do Paulista.

O time tricolor saiu na frente com Alisson e o Palmeiras empatou com Raphael Veiga, cobrando pênalti.

O Choque-Rei foi repleto de polêmicas de arbitragem. O pênalti marcado para o clube alviverde teve auxílio do VAR, depois o árbitro foi novamente ao monitor para checar possível pênalti para o São Paulo e não marcou. No lance do gol são-paulino, ainda houve uma pisão de Ríos em Pablo Maia, mas o VAR não recomendou revisão.

Com o resultado, o São Paulo foi a 19 pontos e manteve a liderança do grupo, mas vai precisar vencer na última rodada para não depender de ninguém. O Novorizontino tem os mesmos 19 pontos e o São Bernardo soma 18.

Já o Palmeiras chegou a 25 pontos e entra na última rodada podendo ser alcançado apenas pelo Santos. O rival, porém, precisaria vencer, torcer pela derrota alviverde e tirar uma diferença de três gols de saldo.

O São Paulo fecha o Paulista fora de casa contra o Ituano, no domingo 10, às 16h, enquanto o Palmeiras recebe o Botafogo na Arena Barueri no mesmo dia e horário.

SÃO PAULO

Rafael; Arboleda, Ferraresi e Diego Costa; Igor Vinícius (Michel Araujo), Pablo Maia, Alisson e Welington; Ferreira (James Rodríguez), Lucas e Luciano (Erick). Técnico: Thiago Carpini

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Menino), Richard Ríos (Lázaro), Zé Rafael e Raphael Veiga (Caio Paulista); Endrick e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira

Estádio: MorumBis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Amarelos: Veiga, Menino e Zé Rafael (PAL); Rafael e Pablo Maia (SÃO)

Gols: Alisson (SÃO), aos 24'/1ºT; Veiga (PAL), aos 12'/2ºT