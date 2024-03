SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG venceu a Real Sociedad por 2 a 1, no Anoeta (Espanha), e retorna às quartas de final da Liga dos Campeões.

Mbappé marcou os dois gols da equipe, e Merino descontou para os donos da casa.

O time parisiense volta a se classificar nas oitavas da Liga após dois anos. Nas duas últimas edições, o PSG foi eliminado pelo Bayern e pelo Real no primeiro confronto depois da fase de grupos.

O adversário das quartas será definido por sorteio, que ainda será realizado. Todos os classificados serão conhecidos na quarta-feira (13), após os últimos jogos das oitavas.

Agora, o PSG volta suas atenções para o Campeonato Francês, onde receberá o Reims no próximo domingo. Já a Real Sociedad terá pela frente o Granada, fora de casa, pela La Liga.

COMO FOI O JOGO

O PSG mostrou superioridade no confronto. Contando com um Mbappé inspirado e um bom sistema defensivo, o time passou pela Real Sociedad sem sustos, com um placar agregado de 4 a 1.

Mbappé decidiu a partida. O craque francês abriu o placar logo aos 15 minutos da primeira etapa, após ser acionado pela ponta esquerda, buscar ângulo e finalizar cruzado. Aos 10 minutos da metade final, Beraldo, que fez ótima partida, começou a jogada, Lee achou o camisa 7 em velocidade, que finalizou no canto do goleiro para ampliar o placar.

A Real Sociedad ainda fez o gol de honra na reta final. Merino descontou aos 44 minutos, mas não foi o suficiente para evitar a classificação tranquila da equipe de Paris.