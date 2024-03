SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O clássico entre União Barbarense e Rio Branco, disputado nesta quarta-feira (6) pela Série A4 do Campeonato Paulista, terminou muita confusão no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D'Oeste.

O União Barbarense conseguiu uma virada nos acréscimos e venceu o jogo por 2 a 1. A equipe da casa jogava com um a mais desde o final do primeiro tempo ?esta foi a única expulsão com bola rolando.

A confusão teve início logo após o apito final do árbitro. Enquanto os jogadores do União Barbarense comemoravam com a torcida na beira do gramado, os goleiros das duas equipes se estranharam e começaram a trocar socos.

Gabriel, jogador de linha do União Barbarense, chegou a exibir uma bandeira escrito "eterno freguês" no gramado após o jogo. A equipe de Santa Bárbara D'Oeste leva vantagem sobre o Rio Branco, que é de Americana, no histórico de jogos entre elas.

A confusão seguiu próxima à área técnica. Na súmula, o árbitro Tiago de Mattos da Silva registrou oito expulsões de jogadores ? quatro de cada equipe.

Foram expulsos após o jogo: Tiago, Maicon, Gabriel de Almeida e Gabriel Kenji (União Barbarense); Eder, Sandro, Guilherme da Silva e Guilherme Sousa (Rio Branco).

Os preparadores de goleiros Rafael Rosa (União Barbarense) e Fábio Guedes (Rio Branco) também foram expulsos pela arbitragem depois da partida.

A vitória no clássico valeu não só aumentar o histórico de vitórias sobre o rival como também fez o União Barbarense ultrapassar o Rio Branco na tabela da Série A4 do Paulistão. O Leão chegou aos 16 pontos e assumiu a 7ª colocação, enquanto o Tigre permaneceu com 14, caindo para o 8° lugar.