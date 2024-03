ARACAJU, SE, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os times que compõem o grupo Libra fecharam o contrato de direito de transmissão das partidas com a Globo.

O prazo do contrato vai de 2025 a 2029, incluído o direito de transmissão em todas as mídias do grupo, com um valor previsto de R$ 1,2 bilhão. A Globo pagará cerca de R$ 600 milhões no ato da assinatura, como forma de antecipação.

O valor é 11% abaixo do inicialmente previsto, que era de R$ 1,3 bilhão, porque o Corinthians resolveu se retirar da negociação. O clube do Parque São Jorge queria uma garantia de que receberá o mesmo que o Flamengo, e está inclinado a assinar com a Liga Forte União.

A alegação do Corinthians é que o time costuma dar mais audiência em São Paulo do que o Flamengo no Rio de Janeiro. Nos bastidores, essa ponderação é vista como uma meia verdade, especialmente nos últimos anos.

Ao longo dos últimos meses, os principais clubes do futebol brasileiro das séries A e B do Campeonato Brasileiro se reuniram em dois grandes grupos -a Liga Forte União, resultado da fusão entre os grupos LFF (Liga Forte Futebol) e Grupo União, e a Libra- para negociar os direitos de transmissão de suas partidas a partir de 2025.

Com o contrato, a Globo garante ao menos três jogos por rodada a partir do ano que vem, o que mantém o modelo do seu pacote comercial de TV aberta do Campeonato Brasileiro, que arrecadou R$ 2,1 bilhões na última edição. A Globo trabalha com um teto limite de R$ 2 bilhões para gastos relativos ao futebol.

Fazem parte da Libra os times da série A Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, Vitória e São Paulo, além de nove da série B.

Em novembro de 2023, os 25 clubes que formam o grupo Liga Forte União concluíram um acordo definitivo com o grupo de investidores liderado pela gestora LCP (Life Capital Partners) para receber R$ 2,6 bilhões ao longo dos próximos 18 meses, em troca de 20% dos direitos comerciais do bloco por 50 anos, a partir de 2025.

Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro e Internacional estão entre os clubes que disputam a primeira divisão que fazem parte da Liga Forte União.