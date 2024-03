SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao vencer nesta sexta-feira (8) o Al Riyadh por 3 a 1 pela 23ª rodada do Campeonato Saudita, o Al Hilal alcançou a 27ª vitória seguida e igualou o recorde mundial de triunfos em sequência.

O clube comandado pelo técnico português Jorge Jesus está agora empatado com The New Saints, do País de Gales, que conseguiu chegar ao mesmo número de vitórias consecutivas entre 2016 e 2017, sequência que assegurou a conquista do Campeonato Galês.

A atual série de vitórias do Al Hilal teve início em 25 de setembro do ano passado, quando a equipe venceu o Al Jabalain por 1 a 0 pela Copa do Rei Saudita. Ao todo, foram 16 vitórias pelo Campeonato Saudita, oito pela Liga dos Campeões da Ásia e três pela Copa do Rei.

A trajetória inclui uma goleada por 9 a 0 contra o Al-Hazm e por 7 a 0 contra o Abha Club pelo Saudita. O Al Hilal é o líder do torneio nacional com 65 pontos.

O sérvio Aleksandar Mitrovic, que defendia o Fulhan da Inglaterra antes de se juntar ao clube saudita em 2023, é o artilheiro do time na série de vitórias em sequência, com 26 gols. Em seguida vem outro sérvio, Milinkovic-Savic, ex-Lazio, com 10. Os brasileiros Malcom e Michael foram às redes sete e cinco vezes, respectivamente.

Fora dos gramados desde outubro de 2023 por causa de uma lesão no joelho esquerdo, Neymar participou de apenas duas das 27 vitórias do Al Hilal, incluído o jogo contra o iraniano Nassaji Mazandaran, pela Liga dos Campeões, no qual o brasileiro marcou seu único gol até aqui com a camisa azul do time saudita.

No jogo desta sexta-feira, o Al Hilal saiu atrás no placar, após gol contra marcado pelo zagueiro Al Bulayhi. Aos 21 minutos da segunda etapa, o artilheiro Mitrovic sofreu falta dentro da área. O meia português Rúben Neves bateu e empatou. Oito minutos depois, Michael ampliou ao acertar uma cabeçada da grande área no ângulo esquerdo do goleiro. Aos 44, foi a vez de Malcom sofrer falta dentro da área, convertida por Mitrovic.

No próximo compromisso, quando pode se isolar como o time com mais vitórias seguidas, o Al Hilal enfrenta o Al Ittihad na terça-feira (12), na partida de volta da fase quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Na ida, o Al Hilal venceu por 2 a 0.

Na sequência entre as equipes com maior número de vitórias em série, vem o Ajax, da Holanda, com 26 partidas, entre 1971 e 1972, quando o time liderado por Johan Cruyff venceu a Liga dos Campeões e o Campeonato Holandês.

O clube holandês também é o dono da terceira melhor campanha, com 25 vitórias seguidas em 1995, que garantiram mais uma dobradinha com as taças da Liga dos Campeões e do Holandês. A equipe era composta por uma série de nomes que teriam grande destaque na seleção do país, como Van der Sar, Seedor e Kluivert.

O Coritiba vem em seguida, com a marca de 24 vitórias em sequência alcançada em 2011. O time comandado pelo treinador Marcelo Oliveira venceu o Campeonato Paranaense daquele ano e ficou com o vice na Copa do Brasil, perdendo a decisão para o Vasco de Fernando Prass e Diego Souza.