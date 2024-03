SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O alemão Jurgen Klopp, que se despede do Liverpool ao fim desta temporada, é o técnico que mais venceu o espanhol Pep Guardiola. Eles se enfrentam neste domingo (10), às 12h45, em Anfield, pelo Campeonato Inglês.

Segundo levantamento do Daily Mail, foram 29 partidas entre os dois, numa disputa acirradíssima.

Klopp venceu 12 jogos, enquanto Guardiola ganhou 11, com direito a 6 empates.

A rivalidade começou ainda na Alemanha, quando Klopp comandava o Borussia Dortmund e Guardiola treinava o Bayern de Munique.

Por outro lado, à época em que chegaram na Inglaterra, acreditava-se que os maiores confrontos seriam entre Guardiola e José Mourinho, que comandava o Manchester United e tinha sido rival do espanhol quando estavam à frente de Barcelona e Real Madrid, respectivamente.

A história provou, no entanto, que a Inglaterra não repetiria os confrontos da Espanha, e Klopp foi quem mais trouxe dificuldade ao espanhol.

Em títulos, Guardiola tem a vantagem: ele conquistou 5 títulos do Inglês (com dois vices do Liverpool por um ponto), enquanto Klopp só um.

Neste ano, o Liverpool lidera o torneio com um ponto de vantagem.

Na Liga dos Campeões, à frente dos times ingleses, cada treinador tem um título, mas Guardiola ainda levantou duas taças pelo Barcelona.

Ainda não é certeza de que esse será o último encontro entre os treinadores, já que os dois times podem se enfrentar na Copa da Inglaterra.