BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o América-MG por 2 a 0, neste sábado (9), na Arena MRV, no jogo de ida válido pela semifinal do Campeonato Mineiro. O Galo saiu na frente no confronto com gols dos atacantes Paulinho e Hulk.

O duelo entre o Galo e o Coelho foi marcado pela falta de pontaria de ambas as equipes, com o único gol da partida sendo marcado somente no final do primeiro tempo, no único chute que foi no alvo durante a primeira etapa.

O jogo de volta entre Atlético-MG e América-MG ocorre no dia 16 de março, enquanto Tombense e Cruzeiro definem o outro finalista do Campeonato Mineiro.

O JOGO

O técnico Luiz Felipe Scolari levou a campo seus principais jogadores, como Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk, mas faltou inspiração para o time da casa no primeiro tempo. O Galo criou menos chances de gol do que o time visitante, mas mesmo assim abriu o placar com Paulinho no único chute no alvo do primeiro tempo, aos 45 minutos.

No segundo tempo, o Galo voltou melhor para a partida e só não ampliou o placar logo aos 10 minutos em um escanteio porque o goleiro Dalberson fez uma grande defesa em cabeçada do zagueiro Jemerson. O Galo administrou o placar e saiu vencedor do duelo. Hulk ampliou o placar aos 26 do segundo tempo.

GOLS

1x0: Paulinho abriu o placar para o time da casa aos 45'. O lateral Guilherme Arana fez uma tabela com Hulk pela esquerda e cruzou rasteiro para dentro da área, Paulinho chegou batendo de primeira no canto esquerdo do goleiro Dalberson.

2x0: Guilherme Arana tabela com Hulk dentro da área e chuta. A bola explode na defesa do América e volta no camisa 7, que chuta rasteiro, de pé direito, no cantinho de Dalberson. É o centésimo dele pelo Galo!