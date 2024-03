SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior anunciou nesta segunda-feira (11) as convocações do goleiro Léo Jardim, jogador do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e do atacante Galeno, do Porto, de Portugal.

O trio foi chamado para substituir três jogadores que se machucaram após a divulgação da primeira lista do novo treinador da equipe canarinho. São eles: Ederson, do Manchester City, Marquinhos, do PSG, e Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Os três foram cortados do grupo chamado para os amistosos contra Inglaterra, no dia 23, em Wembley, e contra Espanha, dia 26, no estádio Santiago Bernabéu.

De acordo com o treinador do Brasil, os novos convocados estavam sendo observado há algum tempo por sua comissão técnica.

"São atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição para esses dois amistosos iniciais", afirmou Dorival ao site oficial da CBF.