Após um ano de 2023 relativamente calmo no que toca aos maiores eventos esportivos mundiais, a realidade é que em 2024 não vão faltar chances de se poder assistir aos melhores atletas do mundo em competição. Desde a Copa América, até Campeonato da Europa e, claro, os Jogos Olímpicos, fará sentido poder fazer um resumo de todos esses mega eventos, bem como suas respetivas datas. Até porque muitas dessas competições estão espaçadas só por algumas semanas, pelo que convém organizar da melhor forma o calendário.

Ora, a verdade é que a Eurocopa é a primeira dessas grandes competições a permitir que os amantes de futebol possam ter, frente a frente, algumas das melhores seleções do planeta. Portanto, tendo por base cronológica, será realizado esse pequeno resumo das competições. Especialmente o que se poderá esperar de cada uma delas e como usufruir ao máximo o melhor que o esporte tem agora para oferecer.

O que se pode esperar da Eurocopa 2024?

Sendo que agora o Euro é jogado com 24 seleções, ao invés das anteriores 16, a realidade é que os torcedores podem agora usufruir de muito mais jogos e momentos históricos no esporte. Sendo as seleções francesa, inglesa e portuguesa as maiores favoritas para vencer a Eurocopa, se espera que a Alemanha possa ser uma grande anfitriã de uma das competições mais amadas por quem mais gosta do esporte.



Tendo início marcado para uma semana antes do início da Copa América, a realidade é que essas duas competições ainda vão compartilhar várias semanas de competição ao mais alto nível. Ainda que existam muitas críticas acerca da relevância de continuar com o futebol de seleções, a realidade é que esses meses de grandes competições ainda continuam sendo um verdadeiro sucesso de audiência, dando ainda a sensação de conseguir aproximar os diferentes países.

Copa América contará com as melhores seleções da América Latina

Como não poderia deixar de ser, a realidade é que tanto Brasil, como a campeã do mundo Argentina, são as grandes favoritas para a próxima Copa América, que terá início marcado para o final desse mês de junho. Contudo, uma vez que essa competição ainda contará com seleções fortes da Colômbia, Chile ou Uruguai, a realidade é que esse mês também costuma ser mágico para os verdadeiros amantes de futebol. Até porque o futebol da Copa América e da Eurocopa acaba por oferecer um estilo bastante diferente de jogo.



Ainda assim, é importante notar que esse calendário da Copa América, tal como tem acontecido nesse século, continuam impactando as competições organizadas pela CBF. Ao ponto de que o Brasileirão irá se iniciar no meio de abril, para depois parar durante um longo período em seu meio. Ou seja, os times vão acabar por ter que passar por uma segunda pré-temporada, como forma dessa competição histórica possa ser encaixada. Claramente que os times que mais jogadores acabam fornecendo para a Copa América, ainda têm a desvantagem de muitos de seus craques não descansarem e correndo risco de se lesionarem.

Jogos Olímpicos estão agendados para julho e agosto

Portanto, dentro dos maiores eventos esportivos de 2024, como é evidente os Jogos Olímpicos, para muitos, é a cereja no topo do bolo. Se realizando somente de 4 em 4 anos, essa é a janela de 2 semanas para que o grande público consiga assistir aos melhores atletas de mais de 30 esportes e modalidades diferentes. Desde ginástica, piscina, atletismo a esportes coletivos como futebol, vôlei, handebol e muito mais, essas 2 semanas em Paris prometem ser o centro do esporte durante esse início de mês de agosto.



Vale a pena realçar que o Brasil, com um investimento cada vez maior em outros esportes que não o futebol, é favorito para conseguir vencer mais de 30 medalhas, em uma tentativa de bater seu anterior recorde. Com nomes como Rebecca Andrade e a nossa jovem no skate, se espera que esses Jogos Olímpicos 2024, em Paris, possam bater todos os recordes de audiência e de interesse no Brasil. Vale a pena relembrar que as Olímpiadas de 2016, no Brasil, foram um verdadeiro sucesso, em todos os sentidos da palavra, pelo que esse ano, para os objetivos do Comitê brasileiro, não deverá ser diferente.