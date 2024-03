SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille vê Diego Pituca como um 'motorzinho' e arma ofensiva no Santos.

Diego Pituca tem sido alternativa para o técnico Fábio Carille nas finalizações. O jogador chamou a atenção em partidas que esteve pisando mais na área, como contra o Novorizontino. Ele chutou de fora da área e passou perto do gol.

Na espera pelo retorno de Giuliano, Carille testou opções como Cazares, Otero e Pituca como armas ofensivas. Todos fizeram gols no Paulista.

Carille acompanhou Pituca no futebol japonês. Pituca foi ídolo do Kashima Antlers e chamou a atenção de Carille junto de João Schmidt, no Kawasaki Frontale.

"O Pituca é um motorzinho, como a gente costuma dizer no futebol. É um cara com participação sem bola muito grande, que corre, que a gente fala de área a área o tempo todo. Ele vai ter essas oportunidades e tem de ser preparado pra finalizar. A gente passa essa confiança para, quando ele tiver essas oportunidades, ele acertar gol, finalizar, tirar a força e colocar no jeito", afirma Carille.

Com contrato até dezembro de 2027, Pituca é um dos capitães 'silenciosos' do grupo. Diferentemente de João Paulo, que tem o hábito de falar no pré-jogo, o meia tem um perfil de atitude e comunicação dentro de campo.

O Santos volta a campo no domingo para enfrentar a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, às 20h15, na Vila Belmiro.