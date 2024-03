RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo já teve quase 30 nomes diferentes em campo na atual temporada. Com Pedro como artilheiro, Arrascaeta é o atleta de linha com mais minutos até o momento. Bruno Henrique, por sua vez, se tornou o 12º jogador de Tite. Veja um raio-x do 2024 rubro-negro.

A reportagem fez um levantamento das principais informações do Flamego no ano. São 14 jogos, sendo 12 oficiais e dois amistosos. O time venceu 10, empatou quatro e ainda não perdeu. São 27 gols marcados e só um sofrido.

Tite testou 28 jogadores ao longo de quase dois meses. Dez deles foram criados na base (Matheus Cunha, Caio Barone, Wesley, Carbone, Cleiton, Victor Hugo, Rayan Lucas, Igor Jesus, Luis Aucélio e Matheus Gonçalves).

Rossi é quem acumula mais minutos, com 895. Entre os jogadores de linha, Arrascaeta soma 864. Os zagueiros Fabrício Bruno (810) e Léo Pereira (840) vêm logo em seguida.

Bruno Henrique é o reserva mais vezes acionado, somando 516 minutos. Levando em conta o time titular atual, David Luiz (450), Wesley (431) e Gabigol (384), frequentemente reservas, vem em seguida.

Tite repetiu duas formações diferentes. O treinador teve dois jogos com três homens de frente ( Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro) e outros dois com o meio-campo mais povoado (Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta).

O motivo para a falta de repetição são os testes do treinador e alguns desfalques. O treinador teve como base esses dois esquemas em 2024.

O principal nome relacionado que ainda não ganhou minutos é Léo Ortiz. O reforço recém-contratado foi para o banco somente uma vez. Outros sete jovens da base ainda aguardam oportunidade: Dyogo Alves, Werton, Evertton, Diegão, Lorran, Léo Nannetti e Pedro Leão.

Só foram levados em consideração os jogos com Tite à beira do campo. O Flamengo disputou duas rodadas do Campeonato Carioca com Mário Jorge e um time alternativo. Na contagem das minutagens de cada atleta também não estão incluídos os acréscimos.