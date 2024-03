SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira segue muito incomodado com Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, mesmo com o pedido de desculpas do dirigente tricolor.

A reportagem apurou com pessoas próximas ao treinador do Palmeiras que ele preferia não ter recebido o pedido de desculpas. O vídeo de Belmonte foi publicado nove dias após ele ter chamado Abel de 'português de merd*', e, na opinião do treinador, só foi gravado para cumprir um acordo com Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) em troca de liberar jogadores do São Paulo de julgamento e punição.

Além disso, a reportagem também apurou que a decisão do TJD foi considerada um "tapa na cara da sociedade" por Abel. Todas as ocasiões que o técnico errou, no dia seguinte ele se desculpou publicamente ? como foi no desentendimento com Calleri no Morumbis e quando tomou o celular da mão de um jornalista no Mineirão.

O Palmeiras não pode processar criminalmente o Belmonte, mas Abel Ferreira sim. O clube colocou o seu corpo jurídico à disposição do treinador para um possível processo contra Belmonte.