RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco fez críticas a Flamengo e Fluminense após a dupla não responder ao pedido do Nova Iguaçu para utilizar o Maracanã, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca.

O Rubro-Negro e o Tricolor fazem a administração provisória do estádio. O duelo, então, foi marcado para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O Cruz-Maltino emitiu nota oficial na tarde desta quarta-feira (13). O clube disse que "um Maracanã de poucos faz mal ao futebol".

"Esses poucos nobres, encastelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte", diz trecho da nota do Vasco

O Vasco questiona o motivo de não haver uma gestão compartilhada. O Cruz-Maltino e a dupla Fla-Flu estão em lados opostos na briga pela licitação. "Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos".

Esta não é a primeira vez que o Vasco critica os rivais por conta do Maracanã. Em oportunidades anteriores, o clube teve de acionar a Justiça para atuar no estádio.

O CASO

A federação informou que "aguardou até o limite máximo operacional a indicação do estádio". O comunicado foi feito no perfil oficial do Campeonato Carioca no "X" (antigo Twitter).

A dupla Fla-Flu se mostrou incomodada com uma frase na camisa do Vasco no jogo de ida. Ela continha a mensagem "Maracanã para Todos", que dá nome ao consórcio que o Cruzmaltino montou com as empresas WTorre e Legends para a disputa da licitação do estádio.

A reportagem apurou que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também não gostou da frase na camisa. O político, que é flamenguista, chegou a tomar partido na situação.

O Nova Iguaçu chegou a receber uma proposta do Mané Garrincha, em Brasília, na semana passada. O clube da Baixada Fluminense, porém, preferiu esperar o resultado do jogo de ida para tomar uma decisão. Neste meio tempo, a administração do estádio fechou com um evento religioso para o mesmo dia da partida.

Vasco e Nova Iguaçu empataram em 1 a 1, no jogo de ida, no Maracanã. Na ocasião, o estádio recebeu mais de 61 mil pessoas e teve uma renda de mais de R$ 3 milhões. O time da Baixada joga por um novo empate para ficar com a vaga na final. Ao Cruz-Maltino, somente a vitória interessa.

Veja nota do Vasco:

"Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio.

Esses poucos nobres, encastelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte.

Por que não, então, uma gestão compartilhada? Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos.

Pelo bem do futebol, do Rio e por um #MaracanãParaTodos"