SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Atlético de Madri entoou um cântico racista contra Vini Jr. antes da partida desta quarta-feira (13) contra a Inter de Milão, pelas oitavas de final da Champions League.

"Olé, olé, olé, Vini chimpanzé", diz o cântico entoado. O momento foi registrado do lado de fora do Estádio Cívitas Metropolitano.

A música cantada foi uma adaptação. A versão original que é cantada pela torcida nos jogos é "olé, olé, olé, Atleti eu te amo, contigo até o final".

Este é, pelo menos, o terceiro episódio de cânticos racistas contra o brasileiro no estádio. Os outros dois aconteceram em jogos entre Atlético de Madri e Real Madrid. Em ambas ocasiões, o grito entoado foi "Vinícius é um macaco".

Outros dois episódios aconteceram, mas sem cânticos. No ano passado, um boneco com a camisa do brasileiro foi "enforcado" em uma ponte de Madri antes de um clássico. Em outro duelo, uma menina vestindo a camisa de Vini Jr. foi insultada por torcedores do Atlético na porta do estádio.