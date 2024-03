SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras assinou nesta quarta-feira (13) um contrato de cinco anos com a Sports Hub por R$ 315 milhões pelo direito de exploração das placas de publicidade de campo nos jogos do clube como mandante.

O valor obtido é R$ 75 milhões superior ao do Corinthians. O Alvinegro anunciou em janeiro que fechou com a Brax por R$ 240 milhões, também por cinco anos.

O acordo do Palmeiras se aproxima ao do Flamengo. O Rubro-negro também fechou com a Brax, mas por R$ 330 milhões -a diferença para o Alviverde é de apenas R$ 3 milhões por ano.

O Palmeiras foi cauteloso nas negociações. O Alviverde esperou que os principais clubes fechassem seus contratos para abrir a concorrência (como o clube fez com os uniformes para a próxima temporada). Como o Palmeiras era o último grande disponível, foi possível alcançar condições melhores para o acordo.

As notícias recentes de que a empresa rompeu o contrato de transmissão da Série B por falta de pagamento foram levadas em consideração.

Em nota publicada no site oficial do clube, Everaldo Coelho -diretor de marketing do clube- celebrou o acordo. "O Departamento de Marketing tem se empenhado em participar do orçamento do clube de forma cada vez mais ativa, valorizando os parceiros estratégicos e buscando receitas que potencializem os investimentos do clube. O contrato que firmamos com a Sports Hub envolve valores muito expressivos e vem ao encontro das metas que estabelecemos".

A presidente Leila Pereira também se pronunciou: "Estamos muito satisfeitos com esta parceria, que valorizará ainda mais a marca do Palmeiras e contribuirá com a manutenção do ciclo extremamente vitorioso que estamos vivendo. Temos trabalhado com o máximo esforço para continuarmos no caminho das vitórias e dos títulos."