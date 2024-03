SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leila Pereira, presidente do Palmeiras, afirmou ser contra a determinação de torcida única nos clássicos em São Paulo.

Sou totalmente contra a torcida única, acho que tem que ter as duas torcidas, porque é assim que o espetáculo acontece. Com relação aos brigões, violentos, você proíbe a entrada dessas pessoas dos estádios. Leila Pereira

O QUE ACONTECEU

"No Allianz Parque, temos o reconhecimento facial, implementado por uma iniciativa minha, e o seu ingresso é seu rosto. Então, a partir do momento que você tem pessoas que você não quer ver no estádio, é só mandar a foto que a gente não permite sua entrada. A partir de 2025 vai ser obrigatório", pontuou durante sua participação no programa Mais Você.

A medida da torcida única está vigente em São Paulo desde 2016. Uma briga entre corintianos e palmeirenses que resultou à morte de uma pessoa naquele ano fez o Ministério Público solicitar que os clássicos envolvendo os quatro grandes paulistas tivessem torcedores apenas do time mandante. Depois, também se estendeu para Guarani x Ponte Preta.

"Meu sonho e que a gente chegue a esse estágio [da NBA], mas só se chega a esse nível com punição. Enquanto as pessoas não entenderem que isso não é um crime menor, porque é um crime absurdo, veja o que aconteceu com o elenco do Fortaleza, veja o que acontece diariamente. Até dirigentes fomentando esse tipo de violência, agindo de uma forma violenta. Não pode, tem que ter punição e eu não vejo isso no Brasil. É uma pena porque futebol é entretenimento, é respeito, é ambiente familiar", mencionou Leila.