PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional informou, nesta quinta-feira (14), que demitiu o funcionário que interpretava o Saci.

Pela manhã, a Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava denúncias de importunação sexual contra ele e indiciou o homem de 30 anos. De acordo com a polícia, o Saci cometeu crime de importunação sexual e, por isso, foi indiciado.

O intérprete do Saci, cujo nome é mantido em sigilo, foi acusado por duas mulheres de importunação sexual durante o último clássico Gre-Nal. A primeira foi a jornalista Gisele Kumpel, que alegou ter sido abraçada e beijada sem seu consentimento após o último gol do jogo.

Uma torcedora do Inter, que preferiu não se identificar, acusou o Saci de ter a segurado com força pela cintura, pelos braços e encostado na região dos seios dela durante uma foto no entorno do Beira-Rio, antes do jogo.

O Inter informou que desligou o funcionário -que até então estava afastado- e reiterou sua postura em defesa à mulher.

Veja nota oficial do Inter:

O Sport Club Internacional comunica que o ator que interpretava o seu mascote não faz mais parte do quadro de funcionários do Inter.

O Clube reitera que segue à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários para a depuração dos fatos. Também reforça sua solidariedade com as mulheres envolvidas neste episódio, seguindo à disposição tanto delas quanto das autoridades.

Ainda, o Inter informa que mantém suas iniciativas de conscientização e prevenção internas, incluindo às pessoas responsáveis pela interpretação do Saci.

Por fim, o Clube do Povo reafirma seu comprometimento social e institucional, com as diversas campanhas e ações já realizadas em seus canais de divulgação para o público externo, ressaltando o repúdio a qualquer tipo de importunação, discriminação e preconceito, bem como seu compromisso para que o Beira-Rio seja sempre um lugar seguro e acolhedor para todas as pessoas.