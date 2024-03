SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0, nesta quinta-feira (14), em um estádio Primeiro de Maio com a sua torcida em peso, e avançou à terceira fase da Copa do Brasil.

Os atacantes Yuri Alberto, de pênalti, e Pedro Raul fizeram os gols da classificação. O camisa 9 chegou ao sexto gol no ano e se isolou na liderança do time, enquanto o centroavante fez o seu segundo defendendo as cores do time.

Rodrigo Garro foi expulso ainda no primeiro tempo em sua estreia com a 10 do clube - o técnico António Oliveira também recebeu vermelho. No começo da etapa final, o zagueiro Helder, que esteve envolvido na confusão que levou ao vermelho do meia argentino, recebeu novo cartão e os times voltaram a ficar em igualdade numérica. Na segunda fase da Copa do Brasil, os jogos não contam com o VAR.

O Corinthians embolsa R$ 1,785 milhão com a classificação, e o adversário da terceira fase será conhecido por sorteio. As partidas da fase seguinte serão disputadas em maio.

Os comandados por António Oliveira voltam a campo só na primeira semana de abril, para a estreia da equipe na Sul-Americana. O Alvinegro paulista é cabeça de chave, e o sorteio da fase de grupos será na próxima segunda-feira (18).

O JOGO

O gol relâmpago aliviou qualquer peso sobre o Corinthians. O time visitante, que teve apoio em massa de sua torcida na casa do adversário, inaugurou o placar aproveitando a pressão inicial que resultou no pênalti sofrido por Ranieli.

Em vantagem, o Alvinegro paulista se armou no contra-ataque e ampliou com gol de outro atacante. Pedro Raul e Yuri Alberto foram escalados juntos pela segunda vez sob o comando de António Oliveira, e ambos marcaram na partida. Com o camisa 20 centralizado, Yuri atuou mais aberto pela direita, espelhando Wesley.

A expulsão de Garro esquentou a partida. Ele foi amarelado no início da partida e levou o segundo pouco antes do intervalo por um agarra-agarra na área com Helder, com ambos sendo advertidos com cartão. A decisão do árbitro Braulio da Silva Machado gerou irritação entre os corintianos.

Cássio cresceu e evitou que o São Bernardo iniciasse uma reação. O ídolo corintiano, que pouco vinha sendo exigido na partida, fez defesa providencial para impedir que o adversário diminuísse antes do intervalo. Na volta do segundo tempo, ele novamente se agigantou debaixo das traves para manter o zero no lado do time da casa.

A reta final da partida foi marcada por diversos sinalizadores em campo. Mais de cinco artefatos foram atirados no gramado por torcedores do Corinthians, e o jogo foi paralisado duas vezes. Quando a bola esteve rolando, o São Bernardo foi para o tudo ou nada, mas não conseguiu descontar e ficou perto de levar o terceiro.

GOLS E DESTAQUES

Pênalti e 1x0: No segundo minuto de jogo, Raniele recebeu na área, deu um toque para adiantar e foi atingido por Arthur Henrique. Braulio marcou a penalidade, Yuri Alberto foi para a cobrança, deslocou o goleiro e mandou suavemente para o fundo da rede.

2x0: Aos 26', Wesley recebeu na esquerda, chegou na ponta da área e cruzou, contando com um leve desvio na bola. Pedro Raul se antecipou à marcação e deu um toque para ampliar o placar.

Cássio salva: Aos 47', Vitor Ricardo disparou pela direita e cruzou rasteiro para a área. Silvinho se esticou e desviou na pequena área, mas Cássio defendeu à queima-roupa, no reflexo, e conseguiu salvar também no rebote. Gigante.

Cássio de novo. Aos 5' do 2º tempo, Silvinho cobrou escanteio aberto e Vitor Ricardo, na entrada da área, emendou de primeira. O ídolo corintiano saltou para espalmar para fora.

Gol anulado: Aos 32', Yuri Alberto foi lançado nas costas da marcação, Rodrigo Souza tentou cortar o passe, mas se complicou sozinho e perdeu a bola. O camisa 9 saiu sozinho na cara do gol e tirou do goleiro para fazer o seu segundo na partida. No entanto, o tento foi anulado porque Yuri estava impedido no início da jogada.

Ficha técnica

São Bernardo 0 x 2 Corinthians

SÃO BERNARDO

Alex Alves; Vitor Ricardo, Helder, Alan Santos, Rafael Forster e Arthur Henrique; Lucas Lima (Rodrigo Souza), Wesley Dias; Lucas Tocantins, Silvinho e Matheus Régis. Técnico: Márcio Zanardi.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Técnico: António Oliveira

Estádio: Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Juiz: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Alex dos Santos Machado e Thiaggo Americano Labes

Amarelos: Rodrigo Garro, Alan Santos, Helder, António Oliveira

Vermelhos: Rodrigo Garro, Helder e António Oliveira

Gols: Yuri Alberto, aos 5min/1ºT, Pedro Raul, aos 26min/1ºT