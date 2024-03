SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atletas do Time Brasil que subirem ao pódio nos Jogos Olímpicos de Paris terão uma maratona de celebrações da conquista, como ocorre com participantes do BBB após saírem do programa.

O Comitê Olímpico do Brasil vai adiar em um dia a estadia dos medalhistas nacionais, para que eles possam ser festejados em Paris.

Assim, quem subir ao pódio não voltará para casa no dia seguinte, apenas dois dias depois.

O Comitê Organizador vai ter também uma ação inédita, que é a Avenida dos Campeões.

Nela, os medalhistas vão poder desfilar e serem saudados pelo público local, em mais um momento de homenagem ainda em Paris.

A celebração continuará em São Paulo, no Parque Villa-Lobos, para a recepção dos atletas após as conquistas.

"A gente vai ter uma cerimônia da medalha, com uma logística preparada para receber o medalhista na Casa Brasil em Paris. Terá também um quadro especial no Canal Olímpico do Brasil, mas ainda não posso dar muitos detalhes disso. E aí dois dias depois eles voltam para o Brasil, chegam em Guarulhos em voo da Azul, e são recebidos no Parque Villa-Lobos, na nossa Fan Fest, para também serem saudados pelo público local", disse Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.

VIVÊNCIA OLÍMPICA

O COB quer proporcionar uma experiência olímpica para os surfistas classificados para os Jogos de Paris.

Como o surfe será realizado a mais de 15 mil quilômetros, na Polinésia Francesa, a intenção é trazer os medalhistas brasileiros para serem homenageados em Paris.

"Queremos dar essa oportunidade de eles terem o contato com o fã, de poderem ir para a Vila Olímpica. A gente tem uma logística preparada para isso, mas também depende muito do atleta. A gente percebe que eles não querem ficar isolados lá como se fosse mais uma etapa do Circuito Mundial. Então estaremos preparados para recebê-los e esperamos ter medalhas vindas do Taiti para celebrar essas conquistas ali no nosso ambiente", afirma Herbetta.