- Marta e Cristiane voltam à seleção para torneio SheBelieves Cup

As atacantes Marta e Cristiane, e a goleira Lorena estão de volta à lista de convocadas da seleção brasileira feminina de futebol. A relação com 23 jogadoras que disputarão o tradicional She Believes Cup, nos Estados Unidos, foi anunciada pelo técnico Arthur Elias nesta sexta-feira (15), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A SheBelieves Cup, de 1º a 9 de abril, será o último torneio da seleção antes da Olimpíada de Paris. O Brasil estreia no torneio contra o Canadá, no dia 6 de abril (sábado), em Atlanta. O segundo jogo será três dias depois, contra Japão ou Estados Unidos, em Columbus.

???? Convocação da #SeleçãoFeminina para a disputa da SheBelieves Cup.



Confira a lista completa das atletas selecionadas pelo técnico Arthur Elias. Vamos com tudo! ???????????? pic.twitter.com/uy8qvj7rJl — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 15, 2024

Arthur Elias manteve apenas nove jogadoras da seleção vice-campeã da primeira Copa Ouro Feminina da história, no último domingo (10), após derrota na final (1 a 0)para os Estados Unidos, após uma campanha invicta (quatro triunfos consecutivos).

“Viemos recentemente de uma competição que foi muito importante para a seleção brasileira, a Copa Ouro, com um formato muito parecido com os jogos Olímpicos. Tenho certeza de que a seleção saiu muito mais forte dessa competição. O resultado não veio com o título, mas foi mais uma fase que nos deixou a convicção de que o caminho traçado está sendo bem feito e executado pelas jogadoras”, analisou o técnico durante a coletiva à imprensa.

Das 23 convocadas pelo treinador, 15 jogadoras atuam no Brasil. Entre as estreantes na lista estão a goleira Thainá (América-MG) e a meia Laís Estevam (Palmeiras). Diferentemente das edições anteriores, com seis partidas, a She Believes Cup será disputada em semifinal e final, em razão da recém-concluída Copa Ouro, também nos Estados Unidos. Convocadas GOLEIRAS Gabi Barbieri - Flamengo

Lorena - Grêmio

Tainá - América-MG DEFENSORAS Tarciane - Corinthians

Lauren - Kansas City

Antonia - Levante UD

Thais Ferreira - Tenerife (ESP)

Tamires - Corinthians

Yasmim - Corinthians

Fernanda Palermo - Palmeiras MEIO-CAMPISTAS Ana Vitória - Atletico de Madrid

Luana - Orlando Pride

Angelina - Orlando Pride

Duda Sampaio - Corinthians

Lais Estevam - Palmeiras

Yaya - Corinthians ATACANTES Jaque - Corinthians

Jheniffer - Corinthians

Gabi Portilho - Corinthians

Cristiane - Flamengo

Ludmilla - Atletico de Madrid

Marta - Orlando Pride (EUA)

Priscila - Internacional

Tags:

Arthur Elias | Esportes | futebol feminino | Mart | seleção brasileira feminina. SheBelieves Cup