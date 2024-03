SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina está eliminado da etapa de Peniche, em Portugal, do Circuito Mundial de Surfe. O brasileiro, que viu sua prancha quebrar durante a bateria da semifinal, foi eliminado pelo norte-americano Griffin Colapinto.

A bateria começou com notas altas. Gabriel Medina saiu na frente, abrindo uma pequena vantagem nos minutos iniciais: 8,04 a 7,83.

A prancha de Gabriel Medina quebrou durante a disputa. Na metade do tempo da bateria, brasileiro precisou voltar para o outside e buscar uma nova prancha. Griffin Colapinto aproveitou para marcar e assumiu a liderança da bateria, com a nota 14,00.

Na frente, Colapinto administrou a vantagem. Enquanto Gabriel Medina conseguiu aumentar apenas em alguns décimos a nota dele, o adversário norte-americano conseguiu um 7,67, fazendo crescer a vantagem para o brasileiro a menos de dez minutos do fim: 15,50 contra 8,17.

Virada quase veio no último segundo. Na última onda, Gabriel Medina conseguiu uma ótima onda antes do fim do tempo da bateria e saiu da água sem saber o resultado da disputa. Depois do suspense, os juízes deram a nota de 7,17, que garantiu ao brasileiro a somatória de 14,94, insuficiente para a virada.

Australiano também na decisão. Ethan Ewing é o outro finalista em Peniche. Ele venceu o norte-americano Crosby Colapinto - irmão de Griffin - na outra semifinal, marcando a somatória de 13,00 contra 10,97 do adversário.