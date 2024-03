SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo atuando fora de casa, o Real Madrid voltou a mostrar força, venceu o Osasuna por 4 a 2 e mostrou porque é o líder com sobras do Campeonato Espanhol, que chegou à 29ª rodada neste sábado (16).

Vinícius Jr. foi o destaque da partida, com dois gols. O primeiro abriu o placar logo aos três minutos de jogo; o segundo, um golaço, consolidou a goleada, já na segunda etapa.

Além de Vini Jr, Carvajal, no primeiro tempo, e Brahim Díaz, na etapa final, marcaram para o Real Madrid. Budimir e Muñoz descontaram para o Osasuna.

Federico Valverde se destacou como garçom. O meio-campista uruguaio deu assistências para o segundo, terceiro e quarto gols do Real Madrid.

Com o resultado, o Real Madrid chegou a 72 pontos, abrindo dez pontos de vantagem na liderança do Espanhol. O Girona, vice-líder, ainda joga na rodada.

O Osasuna tem exatamente a metade da pontuação dos madridistas. A equipe é a décima colocada, com 36 pontos. Villarreal e Getafe, que ainda entram em campo na 29ª rodada, podem tomar a posição do Osasuna.

O Real Madrid volta a campo apenas no próximo dia 31 de março, após a Data Fifa. A equipe encara o Athletic Bilbao, em casa, novamente pelo Campeonato Espanhol.

Já o Osasuna atua novamente um dia antes (30), quando visita o Almería. A partida também é válida pelo torneio nacional.

COMO FOI O JOGO

O início da partida foi agitado, com três gols antes dos 20 minutos. Vini Jr aproveitou um erro da defesa para abrir o placar no início do jogo, e Budimir empatou na sequência, em um bate-rebate na área. Carvajal fez um golaço, em jogada coletiva, aos 18 minutos, e deu novamente a vantagem para o Real, que sustentou o bom resultado parcial até o intervalo, esfriando a partida.

O Real Madrid dominou o segundo tempo e construiu a vitória. Aproveitando a marcação alta do Osasuna, os comandados de Ancelotti usaram as bolas longas e a velocidade de seus atacantes para construir um placar maior. Brahim Díaz fez o terceiro após lançamento de Lunin desviado por Valverde, e Vini Jr demonstrou muita categoria para marcar o quarto. Nos acréscimos, Muñoz, que saiu do banco, recebeu na área e bateu rasteiro, forte, para vencer Lunin, e fechar o placar.

O atacante brasileiro marcou nos últimos quatro jogos. Vini Jr fez seis gols nas últimas partidas: dois contra o Valencia, um contra o Red Bull Leipzig, um contra o Celta de Vigo e dois contra o Osasuna.

Quatro cartões amarelos seguidos. Por outro lado, o atacante também vive um momento em que tem sido questionado pelas seguidas advertências. Hoje, Vini Jr foi punido mais uma vez com o amarelo, somando cinco no Campeonato Espanhol, e ficando suspenso para o próximo jogo do Real Madrid.