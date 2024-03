SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois de Bernardo Silva, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 0 , neste sábado (16), no Etihad Stadium em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Mesmo com ausências de Ederson, no gol, e Kevin de Bruyne, ambos lesionados, os Citizens fizeram um jogo seguro com destaque para o coletivo.

O Manchester City conseguiu uma classificação tranquila para as semifinais da Copa da Inglaterra. Os comandados por Pep Guardiola pressionaram durante a maior parte do jogo. Quando o Newcastle conseguiu criar chances, o goleiro Ortega fechou o gol com boas defesas.

O segundo tempo mostrou um Newcastle mais organizado. O time de Eddie Howe começou o jogo pela primeira vez na temporada com uma linha de três zagueiros. Vendo que a estratégia não deu certo, o treinador voltou para a segunda etapa com nova formação tática e quatro substituições de uma vez antes dos 15 minutos. O City continuou dominante, mas com menos chances criadas.

O adversário na semi ainda será definido por sorteio no domingo (17). Também hoje (16), o Coventry City surpreendeu e eliminou o Wolverhampton.

Como foi o jogo

Bernardo Silva abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Após pressão do City, Bernardo recebeu passe de Rodri, foi para cima da zaga do Newcastle e chutou para o gol. A bola desviou no zagueiro Burn e caiu no fundo da rede.

Logo no minuto seguinte, Haaland teve grande chance. Dubravka foi mais rápido e saiu na hora certa, chegando na bola antes do centroavante.

O Newcastle tentou reagir rápido. O time alvinegro ficou um pouco mais com a bola e criou chances que partiram principalmente de Bruno Guimarães. Mas o chute final deixou a desejar, não levando muito perigo para o gol de Ortega.

Citizens marcam o segundo. Aos 30 minutos, em lance parecido com o primeiro gol, Bernardo Silva arriscou de longe e fez o segundo. O goleiro Dubrovka novamente foi rendido por um desvio da própria zaga, dessa vez um toque de cabeça de Botman.

City só administrou com 2 a 0 no placar. A segunda parte foi de poucas chances de gol criadas. Com total controle, o time de Guardiola trocou muitos passes e manteve a posse de bola. Haaland teve oportunidades, mas saiu zerado e deu lugar ao argentino Julian Álvarez, já aos 41 minutos do segundo tempo.