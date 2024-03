SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com três gols do artilheiro Flaco López, o Palmeiras fez 5 a 1 na Ponte Preta na Arena Barueri, neste sábado (16), e avançou à semifinal do Campeonato Paulista.

A boa atuação da equipe alviverde, atual campeã, permite ao torcedor sonhar com o tricampeonato consecutivo. A última vez que isso ocorreu foi entre 1932 e 1934.

Assim como em 2017, 2018, 2022 e 2023, o Palmeiras é o dono da melhor campanha na fase de grupos. Com isso, o time tem a vantagem de decidir o mata-mata do estadual em sua casa. O Allianz, no entanto, está em reformas, com o alviverde mandado as partidas em Barueri.

Na semifinal, o Palmeiras por obter a melhor campanha irá pegar o time com menos pontos, isto é, considerando a pontuação desde a fase do grupos. Por isso, os confrontos da semifinal serão definidos após o término das quartas.

Em Barueri, o Palmeiras abriu o placar aos dois minutos de bola rolando, com Flaco López de cabeça e aproveitando cruzamento de Piquerez pela esquerda. O time de Abel Ferreira seguiu pressionando. Flaco López ampliou aos 18, após receber passe de Endrick.

Flaco teve outras chances ainda no primeiro tempo, mas coube a Murilo ampliar aos 37 minutos ao escorar com a cabeça uma cobrança de escanteio feita por Raphael Veiga.

A Ponte Preta, por outro lado, foi envolvida pelo time de Abel e levou pouco perigo ao gol de Weverton.

Na etapa final, o Palmeiras consolidou a goleada com Piquerez e outro gol de Flaco López. O time de Campinas conseguiu descontar com Renato em cobrança de falta, aos 44 do segundo tempo.

Com os três gols no jogo, o atacante argentino de 23 anos chegou ao seu décimo gol na temporada e lidera a artilharia do estadual. Todos os gols, aliás, foram marcados pelo Campeonato Paulista.

"Graças a Deus, estou num momento espetacular e aproveitando as oportunidades que o Abel está me dando. Todo jogador sonha [com seleção], mas penso no Palmeiras, em seguir trabalhando", disse o artilheiro da competição à Globo, na saída do gramado.

A fase das quartas de final se encerra neste domingo. Às 16 horas, Red Bull Bragantino receberá a Inter de Limeira. São Paulo e Novorizontino duelam às 18 horas, no Morumbi, e o Santos pegará a Portuguesa 20h15, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 5 x 1 PONTE PRETA

Competição: quartas de final do Campeonato Paulista

Data e hora: 16 de março de 2024, às 18h (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Raphael Veiga e Gabriel Menino (PAL); Iago Dias, Ramon, Igor e Mateus Silva (Ponte Preta)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Flaco López, aos 2 minutos e aos 18 minutos do 1º tempo e aos 25 minutos do 2º tempo, Murilo, aos 38 minutos do 1º tempo (PAL), e Piquerez, aos 21 minutos do 2º tempo. Renato, aos 44 minutos do 2º tempo (PON).

Palmeiras: Weverton; Mayke, Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez (Caio Paulista); Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Raphael Veiga (Luis Guilherme); Endrick (Rony) e Flaco López (Estevão). Técnico: Abel Ferreira.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Matheus Silva, Castro, Nilson Júnior (Luiz Felipe) e Gabriel Risso; Ramon Carvalho, Emerson Santos (Fraga) e Elvis (Dodô); Iago Dias e Jeh (Venícius). Técnico: João Brigatti.