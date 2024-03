ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juan Jesus, zagueiro do Napoli, acusou Acerbi, defensor da Inter de Milão de racismo durante partida entre as duas equipes neste domingo (17) pelo Campeonato Italiano.

"Ele me chamou de negro; assim não dá". Foi assim que Juan Jesus avisou o árbitro Federico La Penna, de acordo com o jornal italiano "Gazzetta dello Sport". O episódio aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo.

Brasileiro mostrou símbolo da campanha contra o racismo do Campeonato Italiano para o árbitro. Durante a conversa com La Penna, Juan Jesus apontou para o logotipo estampado na manga da camisa de todos os clubes, com os dizeres "Keep racismo out".

Juan Jesus aceitou o pedido de desculpas de Acerbi. Em entrevista à "DAZN", após o jogo, o brasileiro afirmou que Acerbi o procurou para se desculpar. O brasileiro ressaltou que espera que o ocorrido não se repita.

Gol de Juan Jesus e empate com a bola rolando. O brasileiro marcou para o Napoli e a partida terminou empatada por 1 a 1 -Darmian marcou para a Inter.

Os clubes não se pronunciaram sobre o assunto e não houve denúncia. Nas redes sociais, Juan Jesus publicou a foto do momento em que apontou para o símbolo antirracista no braço.