Em jogo realizado neste domingo (17) o JF Vôlei, jogando fora de casa, venceu o Natal América-RN por 3 sets a 1, parciais de 18/25, 28/26,20/25 e 21/25. Com o resultado, a equipe juiz-forana está classificada para os playoffs da Superliga B. O próximo adversário será o UPIS / Brasilia em data e local a definir.



Em junho de 2023, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) firmou patrocínio para o projeto JF Vôlei. O valor acertado do patrocínio foi de R$ 700 mil por dois anos. A parceria entre a Cesama e a Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer (Asepel), coordenadora do projeto JF Vôlei, tem como objetivo principal oferecer condições técnicas e infraestrutura para a equipe de voleibol masculino do JF Vôlei, a fim de desenvolver seu potencial esportivo e representar Juiz de Fora na Superliga C e no Campeonato Mineiro de Voleibol nesses dois anos.