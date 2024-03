SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo lidera o ranking de clubes do Brasileiro que tiveram mais jogadores convocados pelas seleções para esta Data Fifa.

O time rubro-negro lidera o ranking com sete selecionáveis. O São Paulo, com seis, aparece em segundo, com o Palmeiras completando o pódio, com três ?Piquerez, cortado por confusão em data de voo, foi desconsiderado do levantamento.

Dos 20 clubes da Séria A, 16 tiveram pelo menos um jogador convocado. Atlético-GO, Cuiabá, Juventude e Vitória foram os únicos times da primeira divisão nacional que passaram em branco no quesito.

Ao todo, 38 jogadores que atuam no Brasileiro foram chamados por seleções ?todas da América do Sul. A seleção brasileira, com nove representantes, é a que mais buscou jogadores na elite nacional, seguida pelo Equador, com sete. A Argentina, por sua vez, não convocou nenhum atleta que joga no Brasileirão.

Os clubes brasileiros não serão desfalcados nesta Data Fifa, que começou nesta segunda-feira (18) e vai até o dia 26. Os campeonatos estaduais serão retomados em sua retas finais a partir do dia 27. Já na Copa América, que será realizada entre 20 de junho e 14 de julho, o Brasileirã não será paralisado, e os jogadores convocados perderão ao menos sete jogos.

*

RANKING DE CONVOCADOS NA SÉRIE A

*Ordem alfabética nos clubes empatados

Flamengo: 7

São Paulo: 6

Palmeiras: 3

Athletico-PR: 2

Atlético-MG: 2

Botafogo: 2

Corinthians: 2

Criciúma: 2

Fluminense: 2

Inter: 2

Red Bull Bragantino: 2

Vasco: 2

Bahia: 1

Cruzeiro: 1

Fortaleza: 1

Grêmio: 1

VEJA OS JOGADORES CONVOCADOS

Flamengo: Fabricio Bruno (Brasil), Ayrton Lucas (Brasil), Matías Vinã (Uruguai), Guillermo Varela (Uruguai), Nicolás de la Cruz (Uruguai), Erick Pulgar (Chile) e Giorgian de Arrascaeta (Uruguai)

São Paulo: Rafael (Brasil), Robert Arboleda (Equador), Pablo Maia (Brasil), Damián Bobadilla (Paraguai), Nahuel Ferraresi (Venezuela) e James Rodriguez (Colômbia)

Palmeiras: Murilo (Brasil), Richard Ríos (Colômbia) e Endrick (Brasil)

Athletico-PR: Bento (Brasil) e Agustín Canobbio (Uruguai)

Atlético-MG: Alan Franco (Equador), Eduardo Vargas (Chile)

Botafogo: Gatito Fernández (Paraguai) e Jefferson Savarino (Venezuela)

Corinthians: Félix Torres (Equador) e Angel Romero (Paraguai)

Criciúma: Miguel Trauco (Peru) e Wilker Angel (Venezuela)

Fluminense: André (Brasil) e John Arias (Colômbia)

Inter: Enner Valencia (Equador) e Rafael Borré (Colômbia)

Red Bull Bragantino: Leo Realpe (Equador) e José Hurtado (Equador)

Vasco: Léo Jardim (Brasil) e Robert Rojas (Paraguai)

Bahia: Santiago Arias (Colômbia)

Cruzeiro: José Cifuentes (Equador)

Fortaleza: Kervin Andrade (Venezuela)

Grêmio: Mathías Villasanti (Paraguai)

NACIONALIDADES

Brasil: 9

Equador: 7

Colômbia: 5

Paraguai: 5

Uruguai: 5

Venezuela: 4

Chile: 2

Peru: 1