SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tinha expectativa de anunciar a renovação de contrato do zagueiro Arboleda há mais de um mês, mas a negociação segue travada nos detalhes finais. O time tricolor continua otimista e acredita que um novo vínculo será assinado em breve.

A renovação travou em detalhes financeiros. O São Paulo considera que os valores estão próximos e um acerto deve ocorrer em breve.

O Tricolor vai ajudar o zagueiro a resolver pendências financeiras que possui extracampo. Arboleda chegou a acertar com vários empresários ao mesmo tempo e tem dívidas com alguns deles.

O desacerto financeiro está no campo da equação entre salário mensal e luvas por assinatura. O Tricolor segue otimista, mas a discussão dos detalhes finais já se estende por mais de um mês.

O empresário do zagueiro, Pepe Chamorro, chegou a vir ao Brasil, mas sem acerto, deixou o país. Arboleda tem contrato com o São Paulo até o final deste ano.

O defensor são-paulino pode assinar um pré-contrato e sair do São Paulo de graça a partir do meio do ano. O Tricolor quer renovar com o zagueiro por mais duas temporadas.