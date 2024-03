SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira convocação de Dorival Jr deu mostras de quem são os favoritos do treinador para iniciar a renovação na seleção brasileira. O UOL lista abaixo os nomes e os motivos.

YAN COUTO

O lateral-direito do Girona tem se destacado nesta temporada e foi observado in loco naquele que talvez tenha sido seu pior jogo no ano, quando levou um verdadeiro baile de Vini Jr na derrota por 4 a 0 para o Real Madrid. Mesmo assim, o lateral foi convocado para ser a opção ofensiva para a lateral, já que Danilo vem atuando como zagueiro na Juventus (ITA). Ele tem um gol e sete assistências na temporada.

BERALDO

Um dos três convocados que trabalharam com Dorival Jr no São Paulo. Beraldo era peça-chave do início da construção de jogo do Tricolor que foi campeão da Copa do Brasil do ano passado. Ele se transferiu para o PSG (FRA,) onde rapidamente ganhou a titularidade. Pode ser titular da seleção nos amistosos com a lesão de Gabriel Magalhães, uma vez que Dorival gosta de trabalhar com um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo.

PABLO MAIA

Dono do meio-campo do São Paulo comandado por Dorival Jr, o volante foi mais uma novidade do treinador em sua primeira lista. Maia é visto com capacidade para ser o futuro substituto de Casemiro como primeiro homem de marcação da seleção. Ele poderia ter se transferido para a Europa, mas o Tricolor conseguiu manter o atleta.

JOÃO GOMES

O volante foi peça fundamental do outro grande trabalho recente de Dorival: o Flamengo. O jogador subiu com Rogério Ceni, foi encostado por Renato Gaúcho, pediu para sair, mas ganhou chances com Paulo Sousa e cresceu. No jogo em que foi observado por Dorival, fez os dois gols da vitória sobre o Tottenham, os únicos gols marcados em toda a temporada.

ANDREAS PEREIRA

O meia do Fulham trabalhou um pouco com Dorival no Flamengo, mas saiu antes da fase mais aguda da Libertadores. O técnico da seleção brasileira foi até o treinamento do Fulham para observar e conversar com Andreas. Em teoria, o meia ocupa a vaga que seria do lesionado Neymar. Ainda assim, Andreas é polivalente e pode atuar em outras funções na seleção de Dorival.

SAVINHO

O ponta joga ao lado de Yan Couto e é outro que nunca trabalhou com Dorival, mas chamou sua atenção. Com apenas 19 anos, o atacante tem impressionantes 17 participações em gols em 33 jogos na temporada. O desempenho já fez o Manchester City se mexer para tê-lo em seu elenco a partir de julho.