SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aconteceu nesta quarta-feira (20), no prédio Pulse, em Paris, o sorteio dos grupos do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

O Brasil entrou no sorteio no pote 3, junto de Austrália e Colômbia. A seleção aparece como a última do grupo porque o sorteio também definiu a numeração dos países dentro da própria chave, algo relevante para a criação da tabela.

África 1 será a melhor seleção do Pré-Olímpico Africano. A última seleção a integrar o grupo do Brasil será Zâmbia, Marrocos, Nigéria ou África do Sul. Os jogos do torneio estão previstos para ocorrer entre 01 e 09 de abril.

Cabeça de chave do grupo do Brasil, a Espanha é a atual campeã do mundo. La Roja conquistou o principal título de seleções do planeta no ano passado, mas nunca disputou o torneio feminino de futebol olímpico.

A seleção de Arthur Elias já enfrentou duas vezes o Japão. As equipes fizeram amistosos em São Paulo no fim de 2023, com uma vitória para cada lado -4 a 3 para o Brasil no primeiro jogo, e 2 a 0 para as visitantes na outra partida.

As duas melhores seleções de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas avançam às quartas de final.

Veja as chaves do futebol feminino:

Grupo A

França, Colômbia, Canadá e Nova Zelândia

Grupo B

Estados Unidos, África 2, Alemanha e Austrália

Grupo C

Espanha, Japão, África 1 e Brasil

As chaves do futebol masculino também foram sorteadas. O Brasil está fora do torneio. A seleção comandada por Ramon Menezes ficou atrás de Paraguai e Argentina em Pré-Olímpico da Conmebol realizado neste ano, na Venezuela.

Confira os grupos:

Grupo A

França, Estados Unidos, vencedor de playoff África x Ásia e Nova Zelândia

Grupo B

Argentina, Marrocos, Ásia 3 e Ucrânia

Grupo C

Ásia 2, Espanha, Egito e República Dominicana

Grupo D

Ásia 1, Paraguai, Mali e Israel